أرتيتا: أوديجارد ليس ميسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، حماسه الشديد بوصول اللاعب النرويجي الشاب مارتن أوديجارد، قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، وقال: أوديجارد يملك كل المقومات والإمكانات التي نحتاج إليها لإنعاش وسط «المدفعجية» في الجانب الهجومي، إذ إنه يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم كرقم 10، خلف رأس الحربة وعلى الجناحين. وأضاف: ولكن ليس معنى ذلك أنه مثل ميسي كما يردد البعض، ولا داعي لهذه المقارنة، ومارتن هو مارتن، وليس أي شيء آخر. واعترف أرتيتا بأنه يتابع أوديجارد منذ فترة ليست قصيرة، مشيراً إلى أنه أحرز تقدماً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين اللتين لعب خلالهما مع ريال سوسيداد «نادي مسقط رأس أرتيتا».

وأشاد أرتيتا بإمكانيات أوديجارد قائلاً: إنه لاعب موهوب، يحتاج فقط إلى بيئة ملائمة وبعض الوقت، لكي يحقق النجاح المنشود، ولديه إمكانيات الانسجام عندنا، لأنه لاعب مبدع ويتحرك بالكرة بسهولة حتى في المساحات الضيقة، ولديه قدرة كبيرة على صنع الفرص لزملائه وتسجيل الأهداف.

وأضاف: عندما كان أوديجارد يلعب مع ريال سوسيداد صنع 62 فرصة للتسجيل، وصنع 6 أهداف في 31 مباراة، ويتمتع بجودة عالية في التمرير بنسبة 74و84%، باختصار هو يملك كل المهارات والصفات التي نبحث عنها.

يذكر أن مارتن أوديجارد «22 عاماً» الذي شارك في تدريبات الفريق الأربعاء، من المحتمل مشاركته في لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت.

ويرتدي أوديجارد في أرسنال القميص رقم 11، الذي كان يرتديه الألماني مسعود أوزيل الذي رحل مؤخراً إلى فن