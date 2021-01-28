اتحاد الكرة يشكل لجنة للإحصاء والتوثيق

دبي (الاتحاد)

شكل اتحاد كرة القدم لجنة للإحصاء والتوثيق برئاسة الإعلامي محمد الجوكر، ومنصور عبدالله نائباً وعضوية حسين المنصوري، سلطان آل علي، وفرحان المرزوقي، ويحق للجنة الاستعانة، بعدد من نجوم الكرة والحكام القدامى وممثلي وسائل الإعلام.

وتتمثل اختصاصات اللجنة بتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ اتحاد كرة القدم منذ تأسيسه، يشمل المسابقات المحلية التي نظمها الاتحاد.

«سجل الأبطال، الهدافون، الحكام»، إضافة إلى مشاركات منتخباتنا الوطنية في البطولات «الإقليمية، القارية، العالمية»، ومشاركات الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية، ورصد لأبرز إنجازات الاتحاد ومنتخباته الوطنية، وإحصائيات مشاركات اللاعبين الدوليين وتشمل عدد المباريات الدولية، الأهداف، الإنجازات، وإحصائيات مشاركات الحكام الدوليين في البطولات الخارجية.

وتشمل اختصاصات اللجنة جمع الوثائق والصور الأرشيفية الخاصة باتحاد كرة القدم، والجوانب المتعلقة بالمعلومات التاريخية، لمنتسبي اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام، ووضع سياسة موحدة للإحصاء الكروي وتعميمها على وسائل الإعلام، والعمل على إنشاء نظام للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

وتحظى اللجنة بمتابعة واهتمام من مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث سيقوم المجلس بالاطلاع على نشاطها الدوري، وسيوفر لها كل أشكال الدعم من أجل إنجاح مهامها.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن تشكيل لجنة الإحصاء والتوثيق، يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على توثيق كل ما يتعلق بتاريخ الكرة الإماراتية، مؤكداً أن مشروع التحول للأرشفة الإلكترونية، بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يتم أرشفة كل سجلات الاتحاد إلكترونياً بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

وأشار ابن هزام أن اتحاد كرة القدم يعتز بجميع من أسهم في إنجازات كرة الإمارات، من أعضاء مجلس إدارة ولاعبين ومدربين وحكام وغيرهم، مؤكداً على مسألة إعطاء كل ذي حق حقه في مسألة المشاركات والأرقام والإحصائيات، وفق نظام إلكتروني دقيق، يعتمد على مصادر موثوقة ومعتمدة، مشيراً إلى أن الإنجازات والأرقام للنجوم السابقين تُحفز الأجيال الجديدة على مواصلة رحلة الإنجازات والتميز.

وحول ما يدور حالياً من اجتهادات حول موسم 1990-1991 الذي أُلغي بقرار من «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة» آنذاك، أوضح ابن هزام أن اتحاد كرة القدم لم يتخذ قراراً بإلغاء الأهداف المسجلة في ذلك الموسم، وما يتم تداوله حول هذه النقطة مجرد اجتهادات.

وأضاف أن اتحاد الكرة كان قد أطلق في موسم 2011 مشروع «FA NET»، الذي يحتوي على كل المعلومات الإحصائية لجميع المسابقات التي ينظمها لمختلف المراحل السنية والفريق الأول، وتشمل نتائج المباريات وجدول ترتيب الفرق والهدافين، إلى جانب الإنذارات وغيرها من المعلومات، حيث إنها موثقة ومعتمدة من موسم 2003-2004 حتى الموسم الحالي.

وأكد الأمين العام أننا على ثقة من أن لجنة الإحصاء والتوثيق ستضع النقاط فوق الحروف وستدقق في جميع المعلومات وتقدم أرقاماً دقيقة تخدم الرأي العام، وتنصف جميع أعضاء اللعبة الشعبية في الدولة وتبرز مشاركاتهم، مشدداً على أهمية التوثيق في ظل التقدم التقني.