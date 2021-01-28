«المربع الذهبي» للسلة 6 فبراير

علي معالي (دبي)

قرر اتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات المربع الذهبي لدوري الرجال لتقام 6 فبراير المقبل، بدلاً من 30 يناير الجاري، نظراً لإقامة المباراة الثالثة والفاصلة بين الشارقة وبني ياس في ربع النهائي، بعد تعادل الفريقين ذهاباً وإياباً في دور الثمانية، ليتم الاحتكام بحسب نظام المسابقة إلى مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها إلى فرق شباب الأهلي والنصر والبطائح، ويلتقي الفائز من مباراة الملك والسماوي مع البطائح في المربع الذهبي 6 فبراير، في حين يلتقي في نفس اليوم شباب الأهلي مع النصر في مباراة الذهاب، وتحددت مباراتا الإياب 13 فبراير، وفي حال وجود مباراة ثالثة فاصلة، فتحدد لها 28 فبراير المقبل.