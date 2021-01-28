8 فرق بـ«أبوظبي تي 10» للكريكت

أبوظبي (وام)

تتواصل اليوم منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي الدولية للكريكت «تي 10» التي تقام حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 8 فرق دولية تضم في صفوفها نخبة من ألمع النجوم الذين يتنافسون في 29 مباراة على استاد زايد للكريكت في أبوظبي.

تضم كل مباراة 20 جولة يحصل منها كل فريق على 10 جولات، وتمتد على مدار 90 دقيقة، ترتفع خلالها وتيرة التشجيع والحماس بين صفوف المشجعين، سواء كانوا في الملعب، أو من يشاهدونها على المحطات التلفزيونية.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع الفرق الثمانية إلى مجموعتين، وتضم كل مجموعة 4 فرق يتنافسون مع بعضهم، على أن يتأهل الفائزون إلى مرحلة دوري السوبر الذي ينطلق الأول فبراير.