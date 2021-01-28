الهاجري المرشح الوحيد لـ «رئاسة الطاولة»

منير رحومة (دبي)

اجتمعت لجنة الانتخابات الخاصة باتحاد كرة الطاولة، صباح أمس، لفتح مظاريف المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة وصرح المستشار القانوني حسن المرزوقي المتحدث الرسمي للجنة، بأنهم تسلموا عشرة مظاريف، ثلاثة منها خالية بلا استمارات، وسبعة أخرى تضمن أسماء المترشحين، وهم: داوود الهاجري من نادي النصر لمنصب الرئيس ومجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة لمنصب العنصر النسائي. وبالنسبة للعضوية ترشح كل من: إبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة وعبدالرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل الكعبي من نادي المدام.

وأوضح أن اللجنة ستعلن 17 فبراير القائمة الرسمية للمترشحين، وبعدها يفتح باب الطعون على أن يغلق 22 من نفس الشهر والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، علماً أن موعد إقامة الجمعية العمومية الانتخابية حدد 3 مارس المقبل.