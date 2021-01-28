4 مباريات تدشن الدور الثاني لدوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم مباريات الدور الثاني لدوري الرجال للكرة الطائرة، بإقامة أربع مواجهات ضمن الجولة العاشرة، تجمع الظفرة والوصل، بني ياس وحتا، الجزيرة وعجمان، العين والوحدة، على أن تختتم الجولة بمباراة شباب الأهلي والنصر مساء غد. ولُعبت تسع جولات في الدور الأول، الذي انتهى بصدارة بني ياس «بطل الشتاء» بعدما حصد 24 نقطة، متفوقاً على ملاحقه النصر «الوصيف»، فيما حل شباب الأهلي ثالثاً برصيد 18 نقطة، وحتا في المركز الرابع بالرصيد ذاته من النقاط، مقابل 16 لعجمان الخامس، و14 للعين السادس، ويحتل الوصل المركز السابع برصيد 11 نقطة، والجزيرة ثامناً برصيد 7 نقاط، والوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، والظفرة في المركز الأخير من دون رصيد.

وتُلعب المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، فيما يتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى للمرحلة الثانية «البلاي أوف»، واعتمد الاتحاد موعد مباريات الدور الثاني، التي تستمر حتى 12 مارس المقبل موعد إقامة الجولة 18، على أن تقام المباريات الإقصائية في «البلاي أوف» في الفترة من 16 وحتى 30 مارس.

وفرض بني ياس أفضليته في الدور الأول للدوري، بتحقيق 8 انتصارات، من بينها 6 مواجهات انتهت بتفوقه الكاسح بالفوز 3- 0، مقابل فوزه في مباراتين بنتيجة 3-1، والخسارة في مباراة واحدة 1-3.