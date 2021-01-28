بنجاش وايفزا لقاء الحسم في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مواجهة قوية بين فريق بنجاش ايفزا مهرة تحدد الكثير من الملامح للفريق في ختام مشوارهما بالدور الأول من كأس ايفزا الفضية للبولو في ظل نتائج الفريقين في المباريات الأولى من الدور الأول، حيث خسر بنجاش مباراة الافتتاح أمام فريق الإمارات، وفاز في المواجهة الثانية على فريق ذئاب كافو وفي حالة فوزه اليوم سيجدد فرصته في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة في المقابل خسر فريق ايفزا مباراتيه أمام الحبتور وزيدان، ويسعى لتجميل صورته في اللقاء الأخير، إلا أن نتيجة المباراة تلعب دوراً محورياً في تحديد مصير بنجاش في التقدم مع الكبار أو الابتعاد من الدور الأولى.