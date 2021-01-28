حتا والوحدة.. «هاجس السداسية»

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا والوحدة، في مباراة تبدو فيها الأفضلية المطلقة لـ «العنابي» الذي لم يعرف الخسارة في 5 مواجهات سابقة أمام «الإعصار»، محققاً 4 انتصارات وتعادلاً، وهو الذي يتطلع، بعدما حقق الفوز ذهاباً بسداسية، إلى مواصلة سجله المثالي، خلال رحلته لخوض المواجهة السادسة أمام منافسه.

ونجح الوحدة في تعزيز صفوفه، خلال سوق الانتقالات الشتوية، بضم السوري عمر خريبين، فيما لم يقم حتا بأي خطوات تذكر إلى الآن، وذلك مع إدراك «الإعصار» أن الوقت أصبح ضيقاً، من أجل العودة إلى درب النتائج الإيجابية، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز ذهاباً في الدوري هذا الموسم.