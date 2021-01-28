عجمان والظفرة.. «الأوراق الرابحة»

رضا سليم (دبي)

تحمل مباراة عجمان والظفرة، باستاد راشد بن سعيد، شعار «الأوراق الرابحة»، وهي الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الناديين، خلال «الميركاتو الشتوي»، خاصة «البرتقالي» الذي تحول إلى «نيولوك» بـ 6 تعاقدات، يتصدرها البرازيلي جارديل الذي يواجه فريقه السابق، بالإضافة إلى المالي مايجا العائد من جديد إلى «البركان»، وكلاهما ترك «بصمة» في المباراة الماضية أمام الفجيرة، بالإضافة إلى الأوراق الجديدة التي تعاقد معها الفريق مؤخراً، مثل البرازيلي لويز، ومواطنه لياندرو، وحمد الحمادي.

في الوقت الذي ضم الظفرة كلاً من الإسباني كوندي المعار من شباب الأهلي، ومن المنتظر أن يكون ظهوره الأول في المباراة، ويتعامل «الفارس» معها بأنها بداية العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه منذ «الجولة 10» عقب التفوق على حتا، وبعدها خسر مرتين وتعادل في مباراة.