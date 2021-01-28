عبدالرحمن محمد: 35 مليون درهم تقطع الطريق أمام صفقة ريبيرو

معتصم عبدالله (دبي)

قطع عبدالرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول، باستحالة تعاقد ناديه مع البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنجو الحالي، ونادي الأهلي السابق، عطفاً على القيمة المالية الكبيرة للصفقة، والتي تتجاوز حاجز الـ35 مليون درهم، مؤكداً أن قيمة الصفقة تجعل من الصعوبة بمكان ضم اللاعب.

ولفت إلى أن بحث إدارة النادي لضم لاعبين جدد، لا يقتصر على فترة الانتقالات الشتوية، وقال «بحث الأندية عن العناصر الجديدة التي تخدم الفريق، يكون مستمراً طوال الموسم، وهو ما نطبقه في النصر، تأهباً لأي ظروف طارئة قد تحدث، وهو ما يجعل كل الملفات مفتوحة، لضمان سرعة إنجاز التعاقدات المطلوبة حسب الرؤية الفنية».

وحول جاهزية الفريق لمباراته المرتقبة أمام مضيفه الجزيرة، في قمة «الجولة 14»، قال «نتعامل بشكل طبيعي مع كل المباريات التي تجد ذات درجة الاهتمام، وحرصنا على الجلوس مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الأيام الماضية، والتأكيد على الثقة الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني».

وتعليقاً على ربط اسم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز الحالي، بالقيادة الفنية للنصر في المرحلة المقبلة، قال «مثلما أصدرنا بياناً واضحاً قبل أيام قليلة، بشأن موضوع الجهاز الفني، نؤكد مجدداً الاستمرار في ذات النهج، متى ما استجد جديد»، ولفت إلى أن الفترة الحالية تطارد الإشاعات الكثير من الأندية بما فيها النصر.