«جولف ديزرت كلاسيك».. انطلاقة بسرعة 66 ضربة

دبي (الاتحاد)

انطلق الإسباني سيرجيو جارسيا، بطل نسخة 2017 بقوة في الجولة الصباحية لليوم الأول، محققاً 6 ضربات تحت المعدل، بمجموع 66 ضربة، ليتشارك صدارة الترتيب مع الجنوب أفريقي جاستن هاردينج الذي حقق نفس النتيجة، في انطلاق منافسات النسخة الـ 32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تتواصل حتى السبت المقبل، في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3.25 مليون دولار.

وفي أبرز النتائج التي شهدتها الجولة الأولى أمس، سجل الإنجليزي بول كايسي المصنف 27 عالمياً، 5 ضربات تحت المعدل بمجموع 67 ضربة، وحقق الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» عام 2017، 66 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، فيما اكتفى مواطنه لي ويستوود المتوج بلقب «الجولة الأوروبية ثلاث مرات آخرها العام الماضي، بتسجيل 3 ضربات تحت المعدل بمجموع 69 ضربة.

وحقق الأميركي كولين موريكاوا، المصنف الرابع عالمياً، ضربة واحدة تحت المعدل بمجموع 71 ضربة.

وعلى صعيد آخر، تفوق في منافسات «البرو-أم» التي تعد تقليداً سنوياً يجمع اللاعبين المحترفين المشتركين بالبطولة مع اللاعبين الهواة، كل من فريق «بيرني أكويبمنت» بقيادة الإنجليزي أندي سوليفان، بعدما سجل الفريق 20 ضربة تحت المعدل في منافسات اليوم الأول، فيما تفوق في اليوم الثاني فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم 3» بقيادة الإنجليزي بادرايج هارينجتون برصيد 25 ضربة تحت المعدل، حيث تمت إقامة منافسات «البرو-أم» على يومين لتجنب زيادة الأعداد.

وشهدت منافسات «البرو-أم» مشاركة مجتمعية من شخصيات بارزة، من أبرزهم نجم الكرة الإنجليزية السابق تيدي شيرنجهام المقيم حالياً على أرض الدولة، وأحد أعضاء فريق مانشستر يونايتد الذهبي.