استفتاء «سبورت فور أوول»: رمضان والحوسني.. «جائزة الشتاء»

دبي (الاتحاد)

حصد عبدالله رمضان، لاعب وسط الجزيرة، لقب «نجم الشتاء» لدوري الخليج العربي، في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، برصيد 41% من الأصوات، بواقع 12 من 20 بطاقة ترشح مخصصة للرياضيين والإعلاميين بنسبة 24%، كما منح الجمهور الذين وصل عددهم إلى 1266 مشاركاً في الاستفتاء، نجم «فخر أبوظبي» 17%، ليتصدر رمضان قائمة اللاعبين الستة المرشحين لنيل الجائزة.

وذهب أفضل حارس في الدور الأول إلى عادل الحوسني حارس الشارقة بـ 36.9% بواقع 24% للخبراء، و12.9% من الجمهور.

وقال عبدالرسول عبد الله، مدير الشبكة: نجحنا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في تنظيم استفتاء لاختيار أفضل لاعب وحارس وحكم في كل جولة من جولات «دورينا»، بالإضافة إلى الاستفتاء السنوي لنجوم الموسم بعد نهاية الدوري، والذي يحظى بمشاركة واسعة من الخبراء الفنيين والإعلاميين الرياضيين وقاعدة جماهيرية متميزة من متابعي الشبكة، لاختيار الفائزين بجوائز «سبورت فور أوول»، وحققنا نجاحاً كبيراً بشهادة الجميع، مما شجعنا على إطلاق فئة جديدة «نجم الشتاء». وأضاف: اخترنا اسم جائزة «نجم الشتاء» تفاعلاً مع المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان: «أجمل شتاء في العالم»، وكذلك تناغماً مع حملة رابطة المحترفين الترويجية لكأس سوبر الخليج العربي «شتانا سوبر»، لتزامن توقيت إطلاق استفتاء الشبكة مع هذه الأجواء.

وقال: «نجم الشتاء» امتداد لجوائز الشبكة، ولكنها تقتصر على فئتين فقط، وهما أفضل لاعب وأفضل حارس في الدور الأول، وتم تحديد المرشحين بناء على معايير واضحة لإدخاله قائمة المتنافسين، تتسم بالشفافية، لضمان أعلى درجة ممكنة من الموضوعية.