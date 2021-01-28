«يداً بيد نتعافى» شعار «الجولة 14» لدوري الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين شعار «يداً بيد نتعافى» على «الجولة 14» لدوري الخليج العربي «بداية الدور الثاني»، والتي تنطلق غداً «الجمعة»، بإقامة مباريات عجمان مع الظفرة، وحتا مع الوحدة، والجزيرة مع النصر، على أن تستكمل السبت بمباريات خورفكان مع العين، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع الفجيرة.

ويأتي إطلاق شعار «يداً بيد نتعافى» في مواجهة كورونا دعماً لمساندة جهود الدولة للتطعيم بلقاح «كوفيد- 19»، عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح، مع ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة لحماية صحة أفراد المجتمع.

وتشهد مباريات الجولة 14 عرض شعار الحملة على الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب، بالإضافة إلى عرض رسالة توعية ضمن المؤثرات المرئية لمباراة الأسبوع التي تجمع الجزيرة بضيفه النصر على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.