بيدرو: الفوز بكل المباريات فلسفة العين

العين (الاتحاد)

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، قبل مباراة فريقه أمام خورفكان، بعد غد «السبت» ضمن «الجولة 14» لدوري الخليج العربي: الواقع يؤكد أننا فقدنا العديد من النقاط خلال مشوارنا بالمسابقة خلال الدور الأول، أمام الفرق غير المنافسة على الصدارة.

وأضاف: يتوجب علينا في المرحلة المقبلة، أن نظهر بمستوى أفضل، بداية من لقاء خورفكان الذي يتمتع بإمكانيات أفضل، وفي آخر مواجهة تمكن من الفوز على الجزيرة، غير أن أهدافنا واضحة، وهي حصد النقاط الثلاث، وإظهار الاحترام للمنافس، من خلال العمل الجاد والأداء الجيد والتركيز والتسجيل في مرمى المنافس، وعدم استقبال أي هدف، وهذا هو هدفنا في الدور الثاني عموماً.

وقال: نتطلع من خلال التعاقدات، إلى تحسين أداء الفريق، والياباني شويا ناكاجيما يملك القدرات التي تمكنه من صناعة الفارق ومساعدة الفريق، كما استعدنا جهود اللاعبين محمد فايز ومهند العنزي، ويعتبران من الركائز في الأعوام الماضية، ونرغب أن يستمرا كذلك في الوقت الحاضر، وهما يتمتعان بشخصية مؤثرة كانت السبب في فوز الفريق بالعديد من المباريات، ولذلك نرغب في منحهما الفرصة للمشاركة خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: نحتاج إلى لاعب وسط مواطن يمتاز بقدرات عالية، من أجل إحداث التوازن في الفريق، وتقديم الحلول المطلوبة لسد احتياجاتنا في الدور الثاني، ولست من المتحمسين لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وإنما أدعم التوجه للتعاقد مع اللاعبين الذين يرفعون من مستوى إمكانيات الفريق، وهذا هو صميم عملي، وأعتقد أنَّ مجلس إدارة النادي يثق في عملي، وهدفنا واضح ونقاتل حتى النهاية، لنكون في المركز الأول، وهذه هي فلسفة العين، والتي تتمثل في الفوز بجميع المباريات وحصد البطولات كل موسم.