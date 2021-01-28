جوران: الفجيرة عالج أخطاءه

فيصل النقبي (الفجيرة)

وصف الصربي جوران مدرب الفجيرة جاهزية فريقه بالجيدة، رغم ضيق الوقت لمواجهة الشارقة، في افتتاح الدور الثاني لدوري الخليج العربي بعد غد «السبت»، مؤكداً أن «الذئاب» عالج أخطاءه، في لقاء النصر، ضمن إياب دور الثمانية لكأس الخليج العربي، كما أنه تعاقد مع أجنبيين جديدين لدعم الفريق.

وأضاف: أتمنى أن يقدم اللاعبان الجديدان الإضافة المرجوة منهما، وقمنا باختيارهما، طبقاً للحاجة الفعلية للفريق، وعلينا أن نلعب بقوة، رغم صعوبة المواجهة أمام فريق يتصدر المنافسة.

وأشار جوران إلى أنه يحترم الشارقة كثيراً، بوصفه أحد الفرق الكبيرة بالدوري، رغم خروجه من مسابقتين في الفترة الأخيرة، وقال لقاء الذهاب شهد تقديم مستوى جيد لفريقه. ويأمل بأن يواصل الفريق الأداء الإيجابي للخروج بنتيجة جيدة من ملعب المنافس.