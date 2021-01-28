هيلمان: الوصل يبحث عن البداية القوية

مراد المصري (دبي)

أشار البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، إلى أن فريقه يبحث عن البداية القوية في الدور الثاني، عندما يواجه بني ياس بعد غد «السبت» في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: نواجه فريقاً قوياً ومتميزاً على الصعد كافة، ومن جانبنا نمتلك الجودة والرغبة من أجل التفوق.

وأضاف: في حال لعبنا بالطريقة نفسها التي قدمناها أمام الشارقة، في المباراة الماضية، بكأس الخليج العربي، سنكون قادرين على الفوز، والأهم تجاوز الغيابات التي نعاني منها في الوقت الحالي.

وشدد هيلمان على أنه يثق تماماً باللاعبين كافة، ويواصل العمل معهم منذ اليوم الأول، وحتى مرور شهرين الآن على توليه المهمة، من أجل تطوير الأداء، وقال: لدينا لاعبون جيدون في مختلف المراكز، والأداء يتحسن يوماً بعد يوم.