مهدي علي: شباب الأهلي يتعامل بـ «القطعة»

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه مع اتحاد كلباء بعد غد «السبت»، ضمن «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، لن تكون سهلة، لأن الفريق المنافس قدم مستوى طيباً خلال الدور الأول، واحتل مركزاً متقدماً في الترتيب، كما نجح في الوصول إلى المربع الذهبي لكأس الخليج العربي.

وتمنى مهدي علي أن يواصل «الفرسان» الأداء بالنسق التصاعدي نفسه واللعب بالروح التي ظهر بها في المباريات الأخيرة، بكامل التركيز والجدية، حتى يستمر في حصد الانتصارات، وجمع النقاط، وتحسين مركز الفريق.

وشدد على أن شباب الأهلي يتعامل مع الدوري بـ «القطعة» ويلعب بنفس الرغبة والجدية.

وعن تحضيرات الفريق للمباراة، قال: استعداداتنا جيدة للجولة المقبلة، والتي تعتبر انطلاقة جديدة مع بداية الدور الثاني من البطولة، حيث كانت لدينا فترة قصيرة بعد لقاء خورفكان، لأخذ قسط من الراحة، قبل أن نستأنف بعدها التدريبات، وأمامنا يومان للتركيز والعمل على التحضير الجيد لهذه المباراة.