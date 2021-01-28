«الخليج العربي» يعود بـ «الجولة 14» غداً

دبي (الاتحاد) - يعود «دورينا» سريعاً إلى الواجهة، بعد نهاية ربع نهائي كأس الخليج العربي، ومباراة «السوبر»، مع انطلاقة الأسبوع 14 «جولة اكتمال بدر الخليج العربي»، والتي تشهد مواجهات مرتقبة، تتصدرها قمة الجزيرة وضيفه النصر مساء الغد، في سباق اللحاق بصدارة الشارقة، ويلتقي في اليوم ذاته عجمان مع الظفرة، وحتا مع الوحدة، على أن تقام أربع مباريات بعد غد «السبت»، وتجمع خورفكان مع العين، شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، بني ياس مع الوصل، والشارقة مع الفجيرة.

وتدور «رحى المنافسة» في الدور الثاني، على وقع اقتراب إغلاق باب القيد الشتوي، والمقرر مساء الاثنين المقبل، وفي ظل غياب فرص التعويض ستكون المنافسة على أشدها على الصدارة، بعدما حسم «الملك» الدور الأول، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما تبدو المنافسة في القاع أكثر سخونة للهروب من منطقة الهبوط، والتي تهدد الثلاثي حتا، عجمان، والفجيرة على التوالي.