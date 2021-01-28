داسيلفا: اتحاد كلباء يعاني غيابات مؤثرة

فيصل النقبي (الاتحاد)- قال الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، إن الفريق متحمس لمواجهة شباب الأهلي في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، بعد غدٍ، وتمكن من الفوز على «النمور» في في افتتاحية البطولة.

وأضاف: مستواهم تحسن وفي تصاعد خلال المباريات الأخيرة، خصوصاً بعد عودة العديد من اللاعبين المؤثرين، لذلك ستكون مباراة صعبه بالنسبة لنا، لكن لدينا الحماس الكافي للذهاب، وخوض مباراة قوية، لأننا نطمح دائماً إلى نتيجة إيجابية.

وعن غياباته، قال: نعاني من الغيابات المؤثرة مثل مارياني وجشك، ولدينا البديل، وستكون مباراة مختلفة عن السابقة، وأنا على ثقة تامة بجميع اللاعبين البدلاء، لتقديم أفضل ما لديهم.

وحول بديل جونيور، قال: المفاوضات جارية مع لاعب أجنبي للالتحاق بالفريق في أقرب فرصة ممكنة، وإذا لم يتمكن من الالتحاق بالمباراة المقبلة، ربما يكون موجوداً وجاهزاً في «الجولة 15» ونخوض المباراة بأجنبيين اثنين فقط.