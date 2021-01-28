الجو جيتسو يدعم حملة «احم نفسك ليكن خيارك التطعيم»

أبوظبي (الاتحاد)- في إطار حرص اتحاد الجو جيتسو على لعب دورٍ مجتمعي فاعل والمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد-19، كشف الاتحاد عن إتاحة الفرصة أمام اللاعبين للحصول على اللقاح في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي الجمعة والسبت.

وتنسجم المبادرة مع الحملة الوطنية «احم نفسك... ليكن خيارك التطعيم» والتي تهدف لتطعيم 50% من سكان الإمارات مع نهاية الربع الأول من عام 2021، بشكلٍ يضمن الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي سجلتها الدولة في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لجائحة كوفيد-19. وينظم الاتحاد حملة التطعيم بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس الإدارة: «نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ على سلامة دولتنا وأسرنا ومجتمعنا بأكمله. أظهر مجتمع الجو جيتسو التزاماً كبيراً طوال مدة الأزمة الصحية بمختلف التدابير الاحترازية المعتمدة. ويُعد برنامج التطعيم خطوةً مهمةً لضمان سلامة مجتمع الجو جيتسو ومجتمع الدولة على نطاقٍ أوسع. وللحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، يتوجب علينا جميعاً المساهمة في هذا الواجب الوطني والمشاركة في حملة التطعيم للحفاظ على صحة وسلامة الوطن وسكانه».

من جانبه، قال نجم المنتخب الوطني للجو جيتسو فيصل الكتبي بعد حصوله على اللقاح في وقتٍ سابق: «خلال مشاركتي مع أبطال خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس، شهدت التضحيات الكبيرة التي بذلها أبطالنا من الطواقم الطبية وغيرها من الجهات المعنية لحماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات، والجهود العظيمة التي بذلوها للوصول بنا إلى بر الأمان. ولهذا يتوجب علينا كرياضيين الوفاء لتلك الجهود، وتقديم القدوة لباقي أفراد المجتمع من خلال الحصول على اللقاح، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في صون صحة وسلامة المجتمع».