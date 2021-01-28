أبوظبي وأنكورا إلى نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد) - تأهل فريقا أبوظبي وأنكورا إلى المباراة النهائية لكأس سلطان بن زايد للبولو، في نسختها الأولى التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية البولو.

وجاء تأهل أبوظبي بعد فوزه على فريق غنتوت «أ» بنتيجة 6-4 في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما حصد أنكورا البطاقة الثانية للنهائي بعد فوزه على فريق «را نون» بنتيجة 8-3,5.

وتقام المباراة النهائية للبطولة الاثنين المقبل بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، دون حضور جمهور، طبقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي غنتوت «ب» و«أننجسلي» التي تقام على ملعب 2.