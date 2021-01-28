«مربع ذهب» كأس الخليج العربي 9 فبراير و2 مارس

أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي، وتقرر أن يقام الذهاب 9 فبراير المقبل، حيث يستضيف النصر فريق اتحاد كلباء في الساعة الخامسة والنصف مساء، ويلتقي الوصل وشباب الأهلي في الساعة الثامنة والربع مساءً.

وتقام مباريات الإياب 2 مارس، حيث يحل النصر ضيفاً على اتحاد كلباء في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بلقاء شباب الأهلي والوصل في الساعة الثامنة والربع مساءً.

كما قررت الرابطة تعديل تواريخ مباريات الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي لتقام 6 و7 مارس، بدلاً من 5 و6 مارس، لمنح الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي أيام الراحة الكافية بين الجولتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من دوري الخليج العربي، فيما تقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً 9،8 مارس في نفس التوقيت المحدد سابقاً في جدول المسابقات.