زاناردي: الأمان هدف خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان) - شدد البرازيلي كايو زناردي مدرب خورفكان، على أن فريقه استفاد من الأخطاء التي وقع بها أمام شباب الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بخماسية، مشيراً إلى أنه جلس مع اللاعبين، وتعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة العين بدوري الخليج العربي يوم السبت المقبل، وقال: بطبعي لا أحمل أحداً المسؤولية، لكن علينا أن نقدم مباراة كبيرة وواثق من ذلك.

وأضاف: نعرف جيداً المنافس، فقد لعبنا معه ثلاث مباريات في بداية الموسم، فزنا بالأولى وخسرنا الثانية، وتعادلنا في واحدة، ودائماً ما تكون لقاءاتنا معه صعبة، وهو من الفرق صاحبة التاريخ بالمسابقة، ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير، ويهمنا أن نظهر بشكل جيد في ملعبنا.

وقال: قدمنا مباراة جيدة، بختام الدور الأول، ونأمل بمواصلة العروض الإيجابية، ولدينا هدف بتجميع النقاط، والوصول إلى منطقة الأمان، وجميع اللقاءات صعبة.

وحول ظهور باولينو بمستوى متواضع، قال إن الفريق بأكمله قدم أداءً متواضعاً، وهو ينتظر منه مستوى مختلفاً أمام العين.