مدرب العين يتعهد بنتائج قوية في «الأبطال»

العين (الاتحاد)- شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين، على أن «الزعيم» يتعامل بجدية مع مشاركاته في دوري أبطال آسيا

وقال: ندرك جيداً أهمية البطولة بالنسبة للفريق، والخصوصية الكبيرة التي تحظى بها لدى كل من ينتمي إلى نادي العين، لذلك فإننا مطالبون بتحقيق النتائج القوية، وبداية مشوارنا أمام فولاد خوزستان الإيراني، لذلك فإن كل التركيز حالياً على التأهل إلى مرحلة المجموعات، ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل بلوغ الطموحات.

وأسفرت القرعة عن انضمام الفريق المتأهل من مواجهة العين وفولاد خوزستان، والمقررة 7 أبريل المقبل، ضمن الدور التمهيدي، إلى فرق المجموعة الرابعة، والتي تضم السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.