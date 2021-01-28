إيسايلا: بني ياس يملك الشغف لمواصلة الانتصارات

مصطفى الديب (أبوظبي) - أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن فريقه لديه الشغف نفسه، لمواصلة مسيرة الانتصارات والعروض القوية التي أنهى بها الدور الأول لدوري الخليج العربي، عندما يلاقي الوصل في «الجولة 14» يوم السبت المقبل.

وقال: نحن أمام منافس يؤدي بصورة قوية في الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب الحذر، واللعب بقوة من أجل حصد النقاط الثلاث

وأضاف : نعاني بعض الظروف الصعبة بسبب الغيابات، لكننا قادرين على التعامل مع مختلف الظروف، في ظل وجود مجموعة من الشباب المتميزين.

وكشف إيسايلا عن غياب قائد الفريق ولاعب الوسط فواز عوانة، بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، مشيراً إلى أن بني ياس لديه القدرة على تعويض الغيابات دائماً.

وتمنى مدرب «السماوي» أن يكون التوفيق حليف فريقه لحصد النقاط، وتحقيق الفوز الأول في الدور الثاني، من أجل التواجد مع أهل القمة.