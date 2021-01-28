ميسي يعود إلى «الليجا» بـ «دافع الثأر»!

برشلونة (د ب أ)

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الإسباني، بعد انقضاء فترة إيقافه مباراتين، عقب تعرضه للطرد للمرة الأولى مع فريقه برشلونة.

ويقود ميسي هجوم برشلونة خلال المباراة التي تجمعه بضيفه أتلتيك بلباو الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك مساء الأحد المقبل في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعب «كامب نو» بعدما خاض ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه على مستوى كل البطولات.

المباريات خارج الديار كانت تمثل مشكلة لبرشلونة في المواسم الأخيرة، لكن الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان فاز سبع مرات خلال مبارياته الثماني الأخيرة خارج ملعبه، وجاءت هزيمته الوحيدة على يد بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي امتدت إلى وقت إضافي، وشهدت طرد ميسي.

وعاد ميسي إلى برشلونة خلال المباراة أمام رايو فايكانو في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا، حيث سجل هدفاً خلال هذه المباراة.

وأحرز ميسي 11 هدفاً في الدوري الإسباني متأخراً بهدف واحد عن زميله الأوروجوياني السابق لويس سواريز الذي يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، كما يملك يوسف النصيري مهاجم إشبيلية 12 هدفاً أيضاً.

وتلقى ميسي مساعدة قوية هذا الموسم من زميليه بيدري وفرانكي دي يانج الذي سجل أربعة أهداف في أخر سبع مباريات.

وقال كومان «لقد تحدثنا مع دي يانج، من أجل تعزيز قدراته الهجومية، ولكي يسجل أكثر من هدف واحد خلال الموسم، لقد أصبح أكثر تكاملاً الآن مقارنة بأدائه أثناء لعبه في صفوف أياكس أمستردام.

بيدري من جانبه يقدم أداءً متميزاً مع برشلونة، الأمر الذي قد يبقي عليه في الفريق إلى بعد الموسم الحالي، بعد تكهنات واسعة في وقت سابق حول قرب رحيله عن النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ولم يتحدث البرغوث الأرجنتيني بعد عن مصيره، في الوقت الذي نفت مصادر مقربة منه في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، التكهنات التي أثيرت حول تعلمه هو وأفراد عائلته اللغة الفرنسية، تمهيداً لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أيضاً عود سيرجي روبرتو إلى برشلونة بعد شهرين من الغياب بسبب الإصابة، وقد يحل محل سيرجينو ديست الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

وتحسن أداء بلباو سريعاً منذ تولي مارسيلينو جارسيا تورال تدريب الفريق مطلع الشهر الجاري، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية من بينها الفوز في نهائي كأس السوبر والفوز على ريال مدريد في المربع الذهبي للبطولة ذاتها، بجانب الفوز الكاسح على خيتافي 5 -1 في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يخرج لملاقاة قادش يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يستعيد أتلتيكو جهود ماريو هيرموسو، بينما يغيب كيران تريبير بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لتورطه في مراهانات غير قانونية.

ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو، يلتقي مع ضيفه ليفانتي يوم السبت، أملاً في استمرار الأداء القوي لنجمه البلجيكي إدين هازارد بعد المباراة المتميزة التي قدمها أمام الافيس.

وفشل هازارد حتى الآن في الوصول لأدائه المعهود الذي اعتاد عليه قبل انتقاله للنادي الملكي قادماً من تشيلسي الإنجليزي في 2019، لكنه سجل وصنع خلال الفوز على آلافيس 4-1 في المباراة التي شهدت جلوس ديفيد بيتوني مكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الريال.

ويمكث زيدان في العزل الطبي عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولن يكون حاضراً أيضاً خلال مواجهة ليفانتي بجانب المدافع ناتشو.

وتنطلق المرحلة الحادية والعشرون غداً الجمعة بمباراة بلد الوليد مع هويسكا.

ويلتقي يوم السبت إيبار مع إشبيلية وبلنسية مع التشي وفياريال مع ريال سوسيداد.

ويلتقي يوم الأحد خيتافي مع ديبورتيفو آلافيس وغرناطة مع سيلتا فيجو على أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة ريال بيتيس مع أوساسونا.

