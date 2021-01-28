أولى جولات «جونيور ريجاتا» في ضيافة جميرا

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً في شاطئ جميرا أولى جولات بطولة دبي جونيور ريجاتا للشراعية الحديثة ناشئين التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) وخصصت المنافسات لفئات اوبتمست تحت 12 سنة للأشبال (براعم وفتيات) وليزر 4.7 تحت 17 سنة (ناشئين وناشئات).

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مغرية للمشاركين من أجل زيادة روح التنافس بين المشاركين والمشاركات في الفئات المختلفة حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تشجيعا للمشاركة وتحفيزاً للعطاء.

يبدأ البرنامج مبكراً باستكمال إجراءات التسجيل في الفترة الصباحية وعقد الاجتماع التنويري للمشاركين والمشاركات في الفئات الأربع استعداداً للتحول إلى المياه مع إعطاء إشارة الإبحار لخوض المنافسات حيث تم تحديد الرابعة عصراً موعداً لنهاية المنافسات وإعلان الفائزين في الجولة.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين والمشاركات في منافسات بطولة دبي جونيور ريجانا للشراعية الحديثة -ناشئين 2021 مؤكداً أن الحدث يأخذ أهمية في روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي حيث درج النادي ومنذ عام 2000 على تنظيم هذه البطولة التي خرجت أبرز أبطال رياضة الشراعية الحديثة.

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة في نادي الدولي رياضات البحرية تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيدـ 19) حيث أصدرت التوجيهات الخاصة للمشاركين والمشاركات خلال الحدث منوها إلى أن اللجنة المنظمة حددت جوائز مالية من أجل زيادة فرص المنافسة وتحفيز المشاركين والمشاركات لإنجاح الفعالية.