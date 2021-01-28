الظفرة يعيد «العدوة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعاد الظفرة تسجيل المغربي عصام العدوة، بدلاً من الهولندي ميخائيل روشفيل «الموقوف» لنيله 3 إنذارات، قبل 24 ساعة من مباراته أمام عجمان، في بداية الدور الثاني لدوري الخليج العربي، بينما يتجه النادي لتسجيل أيوب الراجي الألماني من أصول مغربية لاعباً مقيماً، قبل إغلاق الانتقالات الاثنين المقبل.

وكان الظفرة قد استبعد العدوة قبل لقاء الوصل في «الجولة 13»، لأنه عانى من الإصابة وقتها، وسجل الإسباني بيدرو كوندي الذي استعاره من شباب الأهلي، فيما قام بقيد المغربي صلاح الدين الشوافي لاعباً مقيماً.

ويعاني الفريق بدرجة كبيرة قبل مباراة اليوم، حيث يفقد 7 لاعبين بداعي الإصابة والإيقاف، وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة السوري محمد قويض يستعين بعدد من لاعبي فريق تحت 21 سنة لسد النقص الكبير في الفريق الذي أدى تدريباته الأخيرة بمدنية زايد الرياضية استعدادا للمباراة.

وقال عبدالرحيم جمعة مدير الفريق: الظروف الحالية صعبة، إلا أن التحديات دائماً موجودة في كرة القدم، في كل الأحوال لا توجد مباراة سهلة في الدوري، ونتوقع مواجهة قوية مع عجمان «المتطور» في الأسابيع الأخيرة من الدوري، ولكن في الوقت نفسه، ثقتنا كبيرة في لاعبينا والجهاز الفني قادر على اتباع الأسلوب الذي يتناسب مع هذه الظروف، التي أتاحت الفرصة لعدد من اللاعبين للعب أساسيين، وهو ما يجعلهم أمام التحدي الشخصي لإثبات الذات.

وأضاف: نأمل أن يقدم الفريق المردود المنتظر منه، وأن يواصل يعود من عجمان بنتيجة إيجابية، تكون بداية جيدة للنصف الثاني من الدوري، الذي ما زال مشواره طويلاً، ويحتاج إلى المزيد من التركيز والعمل الجاد.

وأوضح عبدالرحيم جمعة، أن تركيز فريقه حالياً على المباراة التي أمامه فقط، وأنه يأخذ كل مرحلة على حدة، ويأمل بنهاية الموسم أن يكون الفريق في موقع جيد وأمن، في جدول البطولة التي توقع أن يكون الدور الثاني منها صعباً على الجميع، متمنياً أن تمثل الانتدابات التي قام بها الفريق في فترة الانتقالات الحالية، إضافة وتعزز صفوف «الفارس».



