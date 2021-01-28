دوري الإمارات لقفز الحواجز في ضيافة «بوذيب»

بوذيب (الاتحاد)

يستضيف الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى المكيفة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم غداً، منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشتمل المنافسات على ثمانية أشواط، وتبلغ جملة جوائزها 305 آلاف درهم، و4 من الأشواط بمواصفات الجولة الواحدة، و3 بمواصفات المرحلتين وشوط واحد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

وتقام جميع الأشواط على مدي يومين، ويشارك فيها الفرسان والفارسات من جميع الفئات والمستويات بأندية ومراكز الفروسية في الدولة، وخصص منها شوطان تقتصر المشاركة فيهما على فرسان وفارسات القفز الإمارات، بجوائز تشجيعية، أحدهما من جولة واحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سم، بمجموع جوائز يبلغ 70 ألف درهم، والثاني في ختام المنافسات السبت، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم وجوائزه 80 ألف درهم، في حين ينال الستة الأوائل من فرسان الإمارات جوائز تشجيعية في بقية الأشواط، يبلغ مجموعها أكثر من 100 ألف درهم.

وبمنافسات الأسبوع الخامس تكتمل الفترة الأولى من الدوري، ويفسح المجال أمام تنظيم البطولات الدولية، والتي ستشهدها أندية ومراكز الفروسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، واحدة منها من فئة الثلاث نجوم، والأخرى جميعها من فئة النجمتين.



