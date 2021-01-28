3 مباريات في «عاشرة الأولى» غداً

فيصل النقبي (الفجيرة)

يبحث البطائح عن الفوز على العربي، في مباراتهما غداً «الجمعة»، ضمن «الجولة 10»، لمواصلة صدارته لدوري الدرجة الأولى، وتخطي حاجز «العشرين نقطة»، وأيضاً تعويض خسارة الجولة الماضية أمام دبا الفجيرة بهدف.

ويملك البطائح 18 نقطة، وبفارق نقطة أمام دبا الفجيرة «الوصيف» وترادوه أحلام تخطي العقبة الصعبة أمام العربي «9 نقاط» يحتل بها المركز الثامن، والذي يأمل في عرقلة المتصدر، وفك الاشتباك مع التعاون، والتقدم إلى المركز السابع الذي يحتله دبا الحصن.

ويلتقي العروبة «الرابع» برصيد 14 نقطة مع الذيد «الأخير» وله نقطة «يتيمة»، ويطمح العروبة الفائز على مصفوت في الجولة الماضية للوصول إلى «النقطة 17، أملاً في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى «المحترفين»

ويلعب التعاون مع دبا الحصن في صراع الوسط، ويتطلع التعاون «التاسع» برصيد 9 نقاط إلى الفوز على دبا الحصن، وتخطيه في الترتيب، حيث يحتل الحصن المركز السابع بـ 11 نقطة.