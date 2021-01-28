64 مشاركة في سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، نظمت الأكاديمية ضمن سلسلة فعالياتها الرياضية والمجتمعية لشهر يناير في العاصمة أبوظبي، أول نسخة من سباق الكارتينج للسيدات مساء الأربعاء الماضي في منتجع الفرسان الرياضي الدولي. وفق القواعد الدولية للسباق، وفي إطار المسار القياسي للمنتجع، ضمن بيئة آمنة تنافسية تشجيعية. تدفع بالسيدات للمشاركة والتألق في سباق خصص للهاويات والمحترفات عبر إعطاء الفرصة لهن بالانضمام وخوض غمار المنافسة، بمشاركة 64 سيدة من المحترفات والهواة في مجال قيادة سيارات الكارتينج.

وتمكنت مريم الحوسني من الفوز بالمركز الأول، محققة أفضل وقت بمدة بلغت دقيقة واحدة وسبع عشرة ثانية، وجاءت بالمركز الثاني فاطمة المحرمي، منجزةً عشر دورات بأفضل وقت بلغت مدته دقيقة واحدة وثماني عشرة ثانية، ثم في المركز الثالث أحلام الحمادي، منجزة السباق بمقدار تسع دورات، محققة أفضل زمن للدورة الواحدة بلغ دقيقة واحدة وإحدى وعشرين ثانية.

ووضعت الأكاديمية عدة قواعد تتعلق بالفعالية التي يجب على جميع المشاركات مراعاتها. منها: حرصهن على القيادة بأمان في جميع الأوقات والاستماع إلى تعليمات السلامة بعناية، بالإضافة إلى عدم إتلاف أي حاجز على المسار، واتباع اللافتات الموضوعة من اللجنة المنظمة.

وتم تخصيص جوائز مالية يقدر مجموعها بـ 3000 درهم، كما وفرت الأكاديمية بالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي، الملابس المخصصة للسباق، وحرصت على شرح تفاصيل وقواعد الأمان قبل 15 دقيقة من موعد الانطلاق لضمان سلامة جميع المشاركات.

وفي ختام السباق قامت فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتتويج الفائزات، مؤكدة أن مشاركة السيدات في مثل هذه الفعاليات يساهم بشكل كبير في نشر السعادة والتفاؤل ورفع روح المنافسة والتحدي، وهو ما تتطلع الأكاديمية إلى توحيده بين أعضاء المجتمع.

وقالت: «يسعدنا أن ننظم أول نسخة من سباق الكارتينج الذي يتيح للسيدات ممارسة ما يرغبن من رياضات وهوايات، ويعد هذا الإقبال الكبير دليلاً على استمرار نجاحات الأكاديمية والتي سيكون لها حضور أكبر في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية والمجتمعية، نزولاً عند رغبة السيدات في مجتمعنا من كافة الشرائح».

كما أبدت المشاركات سعادتهن الغامرة في التنافس بمثل هذا النوع من السباقات، بما يتناسب مع اهتماماتهن، مهما اختلفت الأعمار والجنسيات.



