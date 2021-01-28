كأس زايد بن منصور للقدرة تجمع الشباب والناشئين في الوثبة

محمد حسن (أبوظبي)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غداً الجمعة، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، بمشاركة فرسان وفارسات، يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتقام السباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشجيعاً للإسطبلات والفارسات والفرسان والمدربين والملاك.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويعتبر سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد للشباب والناشئين، أحد ثلاثة سباقات مخصصة لهذه الفئة ضمن روزنامة سباقات الموسم بالدولة، مما يؤكد الاهتمام الكبير بالشباب والناشئين الذين يشكلون مستقبل رياضة القدرة.

وأسهمت هذه السباقات في تأهيل العديد منهم ليصبحوا فرساناً أساسيين في الإسطبلات الكبرى، ونجحوا في تحقيق إنجازات كبيرة داخل وخارج الدولة، حيث تحمل الإمارات لقب النسختين 2017 و2019 من بطولة العالم للشباب والناشئين، المتوج بهما الفارس سعيد سالم المهيري، كما يحمل الفارس خليفة علي الجهوري لقب نسخة العام 2012 للبطولة العالمية الشبابية.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الجواد، ومنع استخدام السوط أو أيه وسيلة أخرى لجلد الجواد، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول المشاركة، وتنظيم السباق بشكل جيد.

وأكدت اللجنة المنظمة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول للقرية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، تتضمن ضرورة إبراز نتيجة فحص «PCR» –«كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم وضع ربطة يد بعد التأكد من هذه الشروط.



