ألبا.. «انفصام في الشخصية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يرى جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني، أنه أحد أكثر اللاعبين المكروهين في كرة القدم، ولكنه يتحول إلى شخصية مختلفة تماماً خارج الملعب، كما لو كان يعاني من «انفصام في الشخصية».

وأضاف في تصريحات لشبكة «موفي ستار» الإسبانية: جوردي اللاعب ليس هو ألبا الإنسان، وأعرف جيداً أنني مكروه في ملاعب الكرة، ولكن هذا هو أسلوبي في اللعب والتعامل داخل الملعب، أما خارجه فأنا شخص آخر مختلف تماماً، ومتواضع وأحترم وأقدر الجميع.

وقال: عندما أكون واقعاً تحت ضغط المباريات وحساسيتها، أظهر بشكل مغاير لشخصيتي الحقيقية، وأعرف أن تصرفاتي وأسلوبي في اللعب لا يروق للكثيرين.

وانتقل ألبا للحديث عن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، وقال: بيننا تفاهم كبير، وكل منا يبحث عن الآخر داخل الملعب لتمرير الكرة إليه، وعندما أمرر له الكرة، أثق تماماً في أنها ستشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافس، ولهذا فإنني أبحث عنه دائماً، مثلما يفعل هو ذلك في أحيان كثيرة.

وعن أحوال الفريق والوضع المالي السيئ الذي يمر به النادي، قال ألبا اللاعب السابق لفريق فالنسيا: ما حدث في العامين الأخيرين لم يكن أمراً طبيعياً، وبوجه خاص بعد تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بصورة ضخمة، ولكن الفريق استطاع مؤخراً التماسك على المستوى الرياضي، وتقدمنا للمركز الثالث في «الليجا»، وبدأ الأداء يتحسن من مباراة إلى أخرى.



