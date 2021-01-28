«بلد الريف» يواجه «عجاج» في ماراثون العين للخيول

العين (الاتحاد)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية والجولف والرماية، مساء الجمعة، حفله السابع لهذا الموسم، الذي يتألف من 7 أشواط تتضمن الجولة الأولى لماراثون العين الذي يقام في الشوط السابع والختامي، ويجتذب 10 خيول تتنافس على مسافة 3200 متر (تكافؤ)، برعاية دائرة الثقافة والسياحة.

وتسعى إسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، الحاصلين على رصيد كبير من النتائج في سلسلة الماراثون، لمواصلة انتصاراتهما، ويتصدر المرشحين «بلد الريف» الفائز بعدة جولات في المواسم الماضية، بجانب شقيقه الأصغر «حرير الريف» الفائز أيضاً بعدة ألقاب.

وسيكون ابرز المنافسين ممثل ياس للسباقات «عجاج» بإشراف جان دي روال، وهو أيضاً فائز في جولة الختام الموسم قبل الماضي، كما أنه حقق مراكز متقدمة في جولات عدة.

ويسعى «طاير» لمواصلة عروضه الجيدة وتحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب سباق الخزنة برعاية الأرشيف الوطني، لكنه يواجه خصوم أقوياء مثل «ايه اف عذبه»، و«معالي».

وضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يقام الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية الشركة الوطنية للأعلاف، ويبرز فيه كل من «عهد الخالدية»، و«ايه اف مثيرة»، و«ايه اف المميز».

وتبرز الفرس غير المحظوظة «ظفره» التي حلت وصيفة في آخر مشاركتين، في الشوط السادس «تكافؤ» على لقب سباق جبل حفيت لمسافة السرعة (1000) متر، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وينافسها بقوة «عارف»، والجواد المتطور «جنجال».

وسيكون «فهد الوثبة، صاحب الحظ الأكبر والأبرز، في افتتاح الأمسية لمسافة 1600 متر، المخصص لخيول الإنتاج المحلي على لقب سباق شعبية الروضة برعاية أريج الأميرات وينافسه «إي أس ربان»، و«الأحقاف» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة.

وتتنافس 15 من المهرات تتقدمهن «اميليانا دي كاريو» صاحبة المركز الثالث في العين، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق المرخانية برعاية طيران الإمارات، وتنافسها «شيريلا» صاحبة المركز الثاني إلى جانب «أيه اف صروح».

وتنطلق آخر منافسات المبتدئة في الشوط الثالث على لقب سباق المويجعي برعاية المسعود للسيارات، لمسافة 1800 متر، ومن أبرز الخيول المشاركة «كينج مجد» صاحب العروض القوية، وقد يجد منافسة من «ويل باور»، و«الياس» صاحب التصنيف الأعلى في هذا الشوط.

الترشيحات

1- فهد الوثبة الأحقاف، ربان

2- اميليانا دي كاريو، شيريلا، صروح

3- كينج مجد، ويل باور، الياس4- طاير، عذبه، معالي

5- عهد الخالدية، مثيرة، المميز

6- ظفره، عارف، جنجال

7- بلد الريف»، حرير الريف، عجاج



