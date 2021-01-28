جوارديولا: توخيل مدرب «استثنائي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالألماني توماس توخيل المدرب الجديد لتشيلسي ووصفه بأنه «استثنائي»، وقال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إنه واثق من نجاحه مع «البلوز»، وسعيد بوجوده في إنجلترا.

وأضاف: عندما كنت في ألمانيا أقود بايرن ميونيخ، لعبت ضده عندما كان يشرف على ماينز، وعندما انتقل بعد ذلك إلى بروسيا دورتموند، أظهر إمكانيات رائعة مع الفريق. وقال جوارديولا: عانينا كثيراً في المنافسة مع فريقه دورتموند، من أجل الفوز بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا».

وأضاف: توخيل صديق، وأنا سعيد برؤيته هنا في «البريميرليج»، يذكر أن توماس توخيل الذي أقيل من منصبه مدرباً لباريس سان جيرمان الفرنسي، تولى مهمة تدريب تشيلسي خلفاً للإنجليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته، واستهل توخيل مغامرته مع «البلوز»، بالتعادل صفر- صفر مع وولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج معقل «البلوز» في «الجولة 20» للدوري الإنجليزي.