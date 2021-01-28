يوفيتش: أتحمل مسؤولية فشلي مع «الريال»

اعترف المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المعار من ريال مدريد الإسباني، إلى إنتراخت فرانكفورت الألماني، بأنه لم يكن محظوظاً خلال فترة وجوده في النادي «الملكي»، والتي امتدت إلى ما يقرب من عام ونصف العام، لم ينجح خلالها في تقديم أوراق اعتماده، كمهاجم يمكن أن يكون منافساً قوياً لكريم بنزيمة.

وأضاف يوفيتش الذي كان كثير الإصابات العضلية مع «الميرنجي»، فضلاً عن إصابته بفيروس «كورونا»: الآن أشعر بأنني مرتاح أكثر بعد العودة إلى إنتراخت فرانكفورت مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه اعترف يوفيتش في تصريحاته التي نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، بأنه مسؤول عن فشله مع «الميرنجي»، ولم يشأ أن يلقي اللوم على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال: في مدريد أتيحت لي الفرصة للتدريب مع لاعبين كبارهم، من أفضل نجوم العالم، وأعتبر نفسي اليوم لاعباً أفضل، رغم إنني لم ألعب كثيراً هناك.

ويرى يوفيتش بإن اللغة كانت عائقاً آخر، لم يساعده على التواصل الجيد مع المدرب، رغم إنه كان يتلقى دروساً في الإسبانية، وقال إن اللغة ضمن أسباب فشله.