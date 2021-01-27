الإيطالية كاميلا تكسب سباق رحلة الهجن التراثية

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، النسخة الثانية من سباق رحلة الهجن التراثية - للأجانب 2021، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

ويشكل هذا السباق الفريد من نوعه، تجمعاً خاصاً للمقيمين الأجانب الذين تعلموا مهارات ركوب الهجن، من خلال رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سنوياً في الصحراء، وتنافس في السباق 17 مشاركاً من 12 جنسية يمثلون: إيطاليا، ألمانيا، إيران، الولايات المتحدة، إسبانيا، الصين، جمهورية التشيك، فرنسا واليابان، المملكة المتحدة، رومانيا، جنوب أفريقيا وفنلندا.

وتوجت الإيطالية كاميلا رودريجز بالمركز الأول، بعدما حققت أسرع الأزمنة في السباق الذي امتد لمسافة كيلومتر واحد بزمن دقيقة واحدة و38 ثانية، تليها الفرنسية اليابانية -آنا ايكو بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث الصينية زياوزى هو (اليكسيس)، وفصلت بينهما أجزاء من الثانية.