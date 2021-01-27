كواس «العميد».. «جناح حائر»

معتصم عبدالله (دبي)

تحول برانديلي كواس جناح العميد «الطائر» إلى لاعب «حائر»، بانتظار حسم مصير إعارته لأحد أندية دوري الخليج العربي، في أعقاب خروجه من القائمة الرسمية للفريق الأول، مقابل قيد الأوزبكي دوستونبك خامداموف، الذي خاض مع «الأزرق» مباراتي شباب الأهلي 0-1 في الجولة 13 لدوري الخليج العربي، والفجيرة 1-0 في إياب ربع النهائي لكأس الخليج العربي. وتلقت إدارة «العميد» أكثر من عرض رسمي لاستعارة كواس «28 عاماً» من بينها الجزيرة، الوحدة، والفجيرة، ويرتبط كواس بعقد مع نادي النصر حتى يونيو 2022، وكان اللاعب خاض 15 مباراة في الموسم الحالي 2020- 2021، سجل خلالها هدفين في الدوري أمام حتا 3-0، واتحاد كلباء 3-3، علاوةً على تصدره قائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في المراوغات في الدوري برصيد 42 مراوغة ناجحة.

وتوج كواس بأول ألقابه مع «العميد» بنيل كأس الخليج العربي الموسم، لكن الجناح الهولندي لم يحقق خلال وجوده مع فولندام بالدوري الهولندي لثلاث سنوات بالفترة من 2012 إلى 2015، أفضل من «الوصافة» موسم 2012- 2013، فيما خلت تجربتاه مع أكسليسور 2015- 2016، وهيراكليس ألميلو موسمي 2016- 2017 و2017- 2018 من الألقاب.