«البرتقالي» يمنح لياندرو الفرصة الذهبية

رضا سليم (دبي)

بدأ أمس البرازيلي لياندرو سباداسيو ليت مسيرته مع فريق عجمان، بعد استعارته من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم وقيده في فئة المقيم، ودخل لياندرو التدريبات مع «البرتقالي» تمهيداً لمشاركته في المباريات، حيث من المنتظر أن يدفع به أيمن الرمادي مدرب الفريق في المباراة المقبلة غداً الجمعة أمام الظفرة بالجولة الرابعة عشرة لدوري الخليج العربي، بعدما أظهر انسجاماً سريعاً مع باقي لاعبي الفريق.

ويعد لياندرو من الصفقات المميزة لفريق عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم إبرام النادي 5 صفقات من قبل، هم: المالي مايجا، والبرازيلي جارديل، وإبراهيم خميس، وحمد الحمادي، والبرازيلي لويز.

وتألق لياندرو «21 عاماً» في دوري تحت 21 سنة في موسم 2019-2020، ولعب 1605 دقائق في 19 مباراة وسجل 15 هدفاً، وضعته في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين خلف علي عيد اليحيائي، الذي تصدر القائمة برصيد 17 هدفاً، فيما لعب لياندرو هذا الموسم 862 دقيقة في 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

ويبحث البرازيلي الواعد عن فرصة جديدة للتألق مع «البرتقالي» لتعويض عدم حصوله على الفرصة الكاملة مع شباب الأهلي، حيث شارك بالموسم الماضي في 27 دقيقة خلال مباراة في كأس الخليج، وتكرر ذلك بالبطولة ذاتها، بخوضه 24 دقيقة في مباراة واحدة، ليصل مجموع ما لعبه مع الفرسان في هذه البطولة، على مدار موسمين إلى 51 دقيقة، وفي الدوري لعب 68 دقيقة في مباراتين فقط، وهي محصلة ضعيفة للاعب هداف.