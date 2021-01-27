الظفرة يضم المغربي الشوافي

أبوظبي (الاتحاد)

قيد نادي الظفرة، المغربي صلاح الدين الشوافي (مقيم) في قائمة الفريق الأول أمس، ويجيد اللاعب الذي تم التعاقد معه، بعد أن اجتاز الاختبارات الفنية اللعب في وسط الملعب، وهو الصفقة الرابعة لفارس الظفرة، خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد الإسباني بيدرو كوندي، ومحمد يوسف غلام القادمين من شباب الأهلي، والفرنسي من أصل جزائري محمد بوهيرافا (مقيم). يذكر أن الظفرة يفقد سلطان الغافري، وميخائيل روشفيل أمام عجمان الجمعة المقبلة بالجولة 14 من دوري الخليج العربي بسبب الإيقاف، حيث تعرض الأول للطرد أمام الوصل بالجولة الماضية، بينما نال الثاني إنذاراً هو الثالث في المباراة نفسها.