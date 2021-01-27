«دلة الجولف».. تحد بقيمة 12 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الـ 32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي ستتواصل حتى السبت المقبل، في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على رفع كأس الدلة العربية الشهير، والحصول على جوائز البطولة البالغة 3.250 مليون دولار أميركي، «ما يقارب من 12 مليون درهم».

وتتميز البطولة بصعوبة التكهن بهوية المرشح للفوز باللقب في ظل الأسماء العالمية من النجوم الحاليين والأبطال السابقين الذين يوجدون في المنافسات، يتقدمهم الأميركي كولين موريكاوا المصنف الرابع عالمياً، والإنجليزي تيريل هاتون المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي مطلع الأسبوع الجاري، والإنجليزي لي ويستوود بطل النسخة الأخيرة من الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي».

وتتزامن البطولة مع الذكري الخمسين لتأسيس الدولة، شارك نجوم الجولف كولين موريكاوا وجوستين روز وتومي فليتوود وإيان بولتر في احتفالية أقامتها اللجنة المنظمة بهذه المناسبة قبل ضربة بداية المنافسات، وتحديداً عند الحفرة 18 في نادي الإمارات للجولف التي سيكون الموعد عندها مجدداً بعد أيام لمعرفة هوية البطل.