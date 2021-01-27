أغرب مباراة في السلة تنتهي بفارق 32 نقطة !

علي معالي (دبي)

حقق فريق بني ياس فوزاً مثيراً على الشارقة بفارق 32 نقطة (89- 57) في مباراة إياب ربع النهائي لدوري رجال السلة، والتي جرت على صالة نادي بني ياس، وهي من أغرب مباريات الموسم، نظراً لخوض الشارقة المباراة بفريق مكون من الشباب والناشئين، حتى يحصل الفريق على فرصة مناسبة لاستكمال بقية عناصره الذين تعرضوا للإصابة، وبالنتيجة تمت إحالة الفريق الرابع في المربع الذهبي إلى مباراة ثالثة وفاصلة تحدد لها السبت المقبل، والفائز بها سينضم لشباب الأهلي والنصر والبطائح في المربع الذهبي، وكان فريق الشارقة قد فاز في الذهاب على ملعبه بنتيجة «89-57».

واستفاد بني ياس من الغيابات المؤثرة في الشارقة الذي خاض اللقاء من دون أي محترف، وتحت قيادة المدرب السوري همام كركوكلي، لينجح «السماوي» في فرض إيقاعه على المجريات ونيل الأفضلية المطلقة في الأرباع الثلاثة الأولى «26-8 و26-11 و24-18»، فيما اكتفى الشارقة بالتفوق في الربع الرابع «20-13».

وكان فريق الشباب والناشئين بالشارقة قد توقف عن التدريب منذ أسابيع، نظراً لتوقف المسابقات الخاصة بهما، ولكن نظراً للظروف الصحية والإصابات التي لحقت بالفريق الأول، تم اللجوء لهذه الفكرة لتكون مباراة السبت الأكثر قوة مجدداً بين الفريقين على صالة الشارقة، والفائز من هذه المباراة سيلتقي مع البطائح.