الشارقة يخسر بطولتين في 5 أيام

منير رحومة (دبي)

خلال 5 أيام فقط، ودع الشارقة المتوج منذ فترة قصيرة «بطلاً للشتاء»، بطولتين مهمتين من بين 4 مسابقات محلية في الموسم هما، كأس السوبر وكأس الخليج العربي، ليدخل القلق إلى صفوف جماهيره، ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التراجع في مستوى الفريق، وتأثر معنويات اللاعبين، وخطورة استمرار هذه المرحلة السلبية في المرحلة المقبلة، خاصة أن الدور الثاني للدوري ينطلق غداً وسط تحديات كبيرة واستعدادات استثنائية من بقية الفرق.

وبعد العرض الباهت الذي قدمه الشارقة أمام شباب الأهلي الجمعة الماضي وخسارة لقب كأس السوبر، انتظرت الجماهير رد فعل قوياً من اللاعبين لتصحيح الصورة وبعث رسالة اطمئنان للجماهير، توكد أن ما حدث مجرد كبوة، وأن «الملك» قادر على العودة القوية ومواصلة مسيرته الإيجابية في هذا الموسم، إلا أن الخسارة بثنائية أمام الوصل خيّبت التوقعات، ليخسر بطولة ثانية.

وبالخروج من كأس الخليج العربي يودع الشارقة حلم الفوز باللقب الذي يطارده خلال 13 عاماً، والذي ينقص خزائن النادي وتخوف الجماهير من انعكاس هذه المرحلة السلبية على معنويات اللاعبين في مسابقة الدوري، الأمر قد يشكل تهديداً خطيراً لصدارة «الملك» خاصة أمام الملاحقة المشددة من الفرق التي تنتظر عثرة المتصدر للانقضاض على الصدارة، حيث لا يفصل الجزيرة عن المركز الأول سوى 5 نقاط فقط.