النفط العراقي بطل «دولية» خورفكان للصالات

خورفكان (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، فريق نادي نفط الوسط العراقي بطلاً للنسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، التي استضافها نادي خورفكان برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بعد فوزه على فريق نادي البطائح 7 - 4، بعد مباراة مثيرة.

وجرت مراسم التتويج، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنتين المنظمة ولجنة كرة الصالات.

ونال الفريق العراقي كأس البطولة، إضافة إلى 15 ألف دولار، وحصل البطائح على الميداليات الفضية و10 آلاف دولار، وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 10 فرق، وتعتبر خسارة البطائح هي الأولى للفريق منذ النسخة الأولى.