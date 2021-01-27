قويض: النقطة مكسب في عجمان

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

اعتبر السوري محمد قويض مدرب فريق الظفرة أن الخروج بنقطة أمام عجمان الجمعة في افتتاح مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، سيكون نتيجة جيدة لفريقه في ظل الظروف الصعبة جداً التي يواجهها والمتمثلة في غياب 7 من اللاعبين الأساسيين، مؤكداً أن الفريق سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، متسلحاً بالروح القتالية لتعويض هذا النقص في صفوفه.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة: نمر بأسبوع صعب، لكن ثقتي كبيرة في أن أي لاعب ندفع به سيقدم أفضل ما عنده في المباراة، استعنا بعدد من لاعبي الفريق الرديف، ونشكر إدارة النادي، وشركة كرة القدم على اهتمامها ومتابعتها الدقيقة للفريق.

أضاف: عجمان فريق تطور كثيراً، وأصبح خطيراً، خاصة بعد فوزه على الفجيرة، وينظر للمباراة باعتبارها مفصلية له، والظفرة لم يدخل منطقة الأمان بعد، لذلك ستكون مواجهة صعبة وقوية، ونأمل أن نحقق ما نريده منها والأهم ألا نخسر، ووضعنا كل المعطيات في الحسبان، وأوجدنا لها الحلول التي تساعد اللاعبين على تقديم مباراة قوية.