دافيدسن: استراتيجية الجزيرة الاستثمار في شبابه

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد مادس دافيدسن، المدير الرياضي لنادي الجزيرة، أن استراتيجية النادي واحدة بالاعتماد على أبنائه من الشباب ولن تتغير، مشيراً إلى أن قائمة «فخر أبوظبي» تضم حالياً 50 % من أبناء الأكاديمية، ونحن نسعى لزيادتها في المستقبل.

وتابع: لدينا هدف رئيس هو توحيد الرؤية الفنية وطريقة اللعب داخل النادي بشكل عام، من مرحلة الناشئين حتى الفريق الأول، وهو ما نسعى إليه حالياً من خلال تطبيق استراتيجية عمل موحدة على جميع المراحل، وكذلك المدربين أنفسهم.

وشدد على أن التواصل مستمر بين الجهاز الفني للفريق الأول ومدربي الأكاديمية، لاختيار المواهب التي يتم تصعيدها للفريق.

وأضاف: مشروع الجزيرة لا يخدم النادي وحده، لكنه يخدم كرة الإمارات ومستقبلها أيضاً، بالاعتماد على أبناء البلد وتنمية مهارتهم.

وفيما يخص التعاقدات الجديدة قال: نحن لن نغير رأينا، وهدفنا خدمة الفريق ولن نتعاقد مع أجنبي، إلا إذا كان يخدم النادي في كل شيء، مشيراً إلى أن وجود أي لاعب أجنبي يعني عدم حصول مواطن موهوب على فرصة، وضرب مثالاً بكل من عبد الله رمضان وزايد العامري، قائلاً: إذا تعاقدنا مع لاعبين أجنبيين في هذين المركزين هل كان اللاعبان سيحصلان على فرصة؟ بالطبع لا، ومن المؤكد أنهما يمتلكان الموهبة، ويستحقان الفرصة، وبالفعل كانا عند حسن الظن بهما، رمضان حالياً من أفضل لاعبي الإمارات بمركزه، وكذلك زايد العامري تطور كثيراً، ويكفي أنه عاد للمنتخب.

وفيما يخص أهداف فريق الكرة هذا الموسم قال: الهدف الرئيس هو تحقيق الفوز، ولعب كرة هجومية قوية، وبعدها أعتقد أن الفوز يعني الانتصار والانتصار يؤدي بطبيعة الحال للمنافسة على البطولات.

وأكد أن اللعب في دوري أبطال آسيا هدف مهم بالنسبة للجزيرة أيضاً، والجميع يؤدي بشكل رائع لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بنجم الفريق عمر عبد الرحمن، أكد المدير الرياضي أن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد ويقاتل للعودة، كما أكد أنه مرتبط بعقد مع النادي، ولا صحة إطلاقاً لرحيله عن الجزيرة.

وعن عمل المدرب كايزر، أكد دافيدسن أن الجميع راضٍ عما يقدمه المدرب الهولندي، فهو يقوم بعمل رائع، ولديه شخصية قادرة على التأقلم مع الأوضاع والظروف الصعبة كافة، أما عن تجديد عقده، فقال: من المبكر الحديث عن هذا الأمر.