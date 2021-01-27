«المبارزة» يستأنف بطولاته بـ «عمومي الشارقة»

دبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد المبارزة برنامج بطولاته المحلية بإقامة أولى مسابقات الموسم الرياضي 2020 / 2021 لفئة العمومي رجال وسيدات التي يستضيفها نادي الشارقة بمنطقة الحزانة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، على أن تبدأ المنافسات الجمعة بالفتيات للفرق لفئة العمومي للفردي في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، وتختتم السبت بمشاركة أندية المبارزة بالدولة وهي بني ياس وشباب الأهلي والشارقة ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة وأكاديمية ام كي اف ايه بدبي.

وصرحت د. هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام للاتحاد بأن المجلس برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي اعتمد استئناف نشاط بطولاته المحلية بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدولة، وفقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكول إقامة الأنشطة الرياضية والمعتمد من الجهات المعنية.

وأشارت المطروشي إلى أن تنظيم الاتحاد للبطولة في هذا التوقيت تأكيداً لعودة النشاط الكامل للاتحاد، بعد عودة التدريبات لأندية الدولة ومراكز التدريب وأكاديميات المبارزة منذ أشهر عدة لتكون البطولة هي الأولى للاتحاد بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، وتواكب أيضاً عودة النشاط الدولي للعبة حيث أقر الاتحاد الدولي للمبارزة مؤخراً العودة التدريجية لأنشطة البطولات الدولية، والتي سيستهلها بإقامة بطولة كأس العالم لسلاح السابر ببودابست بالمجر مطلع شهر مارس المقبل، وكذلك إقامة كأس العالم لسلاح الايبيه بروسيا منتصف مارس أيضاً، ثم إقامة بطولة الجائزة الكبرى بالدوحة نهاية مارس أيضاً، ثم إقامة بطولة العالم للشباب والناشئين في القاهرة مطلع شهر أبريل المقبل.