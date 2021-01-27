شاهد رياضة: صديق «ثقيل الظل» !

عمرو عبيد (القاهرة)

افتتح الهداف السويدي الأسطوري، زلاتان إبراهيموفيتش، رصيد بطاقاته الحمراء مع ميلان، في فترته الحالية بعد العودة إلى «قلعة الشياطين» في العام الماضي، حيث تعرض للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين، خلال «ديربي الغضب» في ربع نهائي كأس إيطاليا، وشهدت مواجهة الغريمين شجاراً بين العملاقين، إبرا ولوكاكو.

ويبدو أن شخصية «السلطان» العنيفة، لا تفرق بين منافس أو صديق، لأنه كان زميلاً سابقاً للوكاكو، خلال موسم 2017/ 2018 في صفوف مانشستر يونايتد، ورفض البلجيكي ارتداء القميص رقم 9 مع «عملاق أولد ترافورد» إلا بعد الحصول على إذن إبرا، ووصفه مؤخراً بأنه بطل نادر، بسبب ما يقدمه من أداء في هذا العمر، لكن الأمور تعقدت بينهما خلال الأشهر الماضية، بعد تراشقهما بتغريدات مثيرة.

وخلال مسيرته الاحترافية الممتدة منذ 22 عاماً، تلقى إبراهيموفيتش 14 بطاقة حمراء، بينها 9 حالات طرد مباشرة، و5 بطاقات بعد الحصول على إنذارين، بجانب 117 بطاقة صفراء أخرى، وتعرض للطرد بغزارة مع الفرق الإيطالية التي لعب لها، حيث جاء ميلان في المقدمة بـ4 بطاقات حمراء، مقابل 3 مع «الإنتر»، و2 بقميص يوفنتوس، وكذلك تلقى 3 بطاقات حمراء مع باريس سان جيرمان.

إبرا اعتاد إثارة الجدل، سواء بتصريحاته أو أفعاله العنيفة مع الزملاء قبل المنافسين، حيث احتفل ذات مرة بهدف لبواتينج خلال فترة لعبهما مع ميلان قبل 10 سنوات، جاذباً الأخير من عنقه بكل قوته، ومازح أحد لاعبي باريس سان جيرمان بوضع الحذاء فوق رأسه أثناء جلوسهما على مقاعد الاحتياط في عام 2016، لكن الأغرب حدث أثناء احتفال ميلان بلقب «الكالشيو» في موسم 2010/ 2011، إذ اقتحم زلاتان مشهد حديث أنطونيو كاسانو التلفزيوني، موجهاً ركلة بقدمه لرأس الأخير، في دعابة «ثقيلة جداً» شاهدها الملايين وتقبلها كاسانو على مضض.