محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وذهب سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح إلى شعار سعيد جابر عبدالله محمد بوساطة «الدانة» التي تمكنت من حسم معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع بوصولها إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً قدره 12:12:9 دقيقة.

أما سيف ولي عهد دبي المخصص للحول المفتوح للإنتاج، فقد كان من نصيب «الدانة» المملوكة لأحمد مطر ماجد طارش الخييلي، والتي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في زمن بلغ 12:13:8 دقيقة.

وذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار محمد غريّب راشد مصبح الكتبي والذي قدم «مختبر» على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير، بتوقيت وقدره 12:40:7 دقيقة.

ولم يتأخر شعار مرغم عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار وذلك بتقديمه لـ «كيفان» لحمد راشد حمد غدير الكتبي على قمة الزمول في الشوط المفتوح، وذلك بتوقيت بلغ 12:27:9 دقيقة.

وخصصت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لأصحاب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، ومائتي ألف درهم لأصحاب المركز الخامس.

أما صاحبا خنجر الزمول فنالا جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث حصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فحصل على 200 ألف درهم، ومائة وخمسون ألف درهم لصاحب المركز الخامس.