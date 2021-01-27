الرمادي: الظفرة بوابة العبور لمنطقة الأمان

رضا سليم (دبي)

قال أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان: «مواجهة الظفرة في الجولة الرابعة عشرة لدوري الخليج العربي لها أهمية كبيرة بالنسبة لفريقنا، والتحضيرات على قدر هذه الأهمية وتحتاج إلى تركيز كامل وقد تعبر بنا إلى مرحلة تمثل هدف حلم لنا، وننتظر من اللاعبين الأداء الجيد في المباراة».

وأضاف: «الفوز على الفجيرة في الجولة الماضية كان إيجابياً ورفع معنويات اللاعبين ولكن هذا لا يكفي وطوينا صفحة الفوز والأهم التفكير في مواجهة فارس الظفرة والأهم هو استمرار الفوز بالمباريات».

وأشار إلى أن عجمان كان مقرراً له اللعب مباراة ودية مع فريق دينامو كييف الأوكراني وتم إلغاء المباراة خوفاً من إصابة اللاعبين خاصة أننا عشنا ظروفاً صعبة بسبب كثرة الإصابات وكانت المواجهة الودية مهمة للاعبين الجدد من أجل الانسجام ولكننا فضلنا استمرار التدريبات.

وأوضح أن فريق الظفرة متميز ومواجهته صعبة تحتاج إلى تركيز، والحسابات الإيجابية والسلبية نسبية في توقف الدوري وإن كان التوقف كان جيداً لعدد من لاعبينا لالتقاط الأنفاس خاصة الذين لعبوا عدداً كبيراً من المباريات، وكان له جانب سلبي في أن الفريق كان بحاجة إلى استمرار المباريات بعد الفوز واستغلال الدافع المعنوي لتحقيق انتصارات أخرى.